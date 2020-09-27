شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى فى إطلالة بسيطة بالأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة منى زكى على جمهورها بصورة جديدة ارتدت فيها ملابس بسيطة باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بقطع حُلى ذهبية بسيطة تبرز جمالها وأناقتها، حيث اعتمدت الفنانة فى الصورة التى انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا إبراز جمالها وشخصيتها دون تداخلات خارجية من تصميمات الملابس ذات التفاصيل الكثيرة، بل اعتمدت البساطة الكاملة فى كل مكونات إطلالتها الأخيرة.

يأتى هذا بعدما خطفت الفنانة منى زكي الأنظار فى جلسة تصوير، قبل أيام قليلة، بإحدى المدن الساحلية، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لها مرتدية فستانًا أزرق على أحد الشواطئ فى أحدث ظهور لها، وذلك بعد أيام أيضًا من جلسة تصوير أخرى كانت ترتدى فيها فستانا أبيض تزينه بعض الألوان الأخرى.



الفنانة منى زكى

كانت الفنانة منى زكى قد ظهرت فى جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف، فيما تداول العديد من معجبيها ومحبيها على منصات السوشيال ميديا عددا من الصور التى التقطها خلال جلسة التصوير لتوديع الصيف على شاطئ البحر، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى.

من ناحية أخرى، أوشكت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، حيث يتبقى لها نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.

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وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.