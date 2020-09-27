بصورة تجمعه بمحمد رمضان.. محمد سلامة يروج لمسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج المخرج محمد سلامة، لمسلسله الجديد "موسى" بصورة تجمعه ببطل العمل محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وعلق: "موسى، صلي على النبي تكسب"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. Advertisements ويعقد صناع المسلسل جلسات عمل، لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة لعرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان 2021. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، ياسمين رئيس، باسم سمرة، شيرين رضا، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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