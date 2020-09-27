30 أكتوبر.. حنان ماضي تحيي حفلا بدار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تحيي المطربة حنان ماضي، حفلا غنائيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل. وتقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها أبرزها "البنت اللي سهرانة"، "شدي الضفاير"، "امتى الكلام يبتدي"، "عصفور"، وغيرها من الأغاني. وكانت الفنانة حنان ماضي، قد أحيت حفلا غنائيا على مسرح النافورة يوم 3 سبتمبر، ضمن الحفلات التي أقامتها دار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بحضور 25% من الطاقة الاستيعابية للمسرح، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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