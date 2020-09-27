اعترفت بكرهها لفنان وارتبطت بنجم تُركي ومشهد أغضب والدتها.. حكايات أروى جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة أروى جودة اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر بعيد ميلادها، إذ استطاعت لفت أنظار الكثيرين منذ بداية مشوارها الفني وانضمامها إلى مجال عروض الأزياء.

ويستعرض "الخليج 365" في هذه المناسبة معلومات وحكايات عن أروى جودة:

- ولدت أروى جودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي ابنة أخت الفنانة صفاء أبوالسعود.

- بدأت عارضة أزياء، وشاركت في العديد من المسابقات، منذ أن كانت طفلة.

- عاشت فترة مراهقتها في السعودية، ثم عادت إلى مصر من أجل دراستها الجامعية، وانضمت للأكاديمية البحرية قسم تسويق.

- في عام 2004، حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم.

- شاركت في فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، وفي عام 2006 شاركت في فيلم "مفيش غير كده"، كما شاركت في فيلم "على جنب يا أسطى"، ولكنها أثبتت موهبتها من خلال مشاركتها في فيلم "زي النهارده".

- وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية فظهرت في أفلام "العالمي" و"الوتر"، "الجزيرة 2".

- كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية مثل "المواطن إكس"و "الخطوط الحمراء"و "نابليون والمحروسة"، "هذا المساء"، أهو ده اللي صار"، وغيرها.

- في نهاية عام 2012، خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج The Voice.

- قالت في حوار سابق لها ببرنامج "أون ست"، إنها لم تكن ترغب في العمل كموديل أو في المجال الفني ولكنها أقدمت على تلك الخطوة للحصول على أموال للمساعدة في دراستها: "مكنتش عايزة أمثل، لكن جالي ترشيح في دور وتعمدت أروح أقابل المخرج من غير مكياج عشان ميقبلونيش ولكن قبلوني، والفيلم فشل وأخدت شتايم في الجرايد، كان عندي اختيار من الاتنين إما أكمل وأثبت للناس إني مش فاشلة أو إني أفضل طول حياتي متعقدة".



- وفي لقاء لها ببرنامج "تفاعلكم"، قالت إن والدتها غضبت بسبب أحد مشاهدها في مسلسل "هذا المساء": " أمي قالتلي مش هدخلك البيت إلا لو رجعتي عن اللي عملتيه وقالت لي الست مش المفروض تسيب جوزها ودايما لازم تحل مشاكلها معاه".



- في رمضان 2020، وقعت أروى جودة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وفور اكتشافها وجود رامز جلال قالت له: "أنا بكرهك وحياة أمي.. كفاية يا رامز".



- كما كشفت أروى جودة عن ندمها للمشاركة في تقديم برنامج "ذا فويس"، خلال لقاء سابق لها ببرنامج "عرب وود": "ذا فويس ماكنتش جاهزة له، كلموني قبل الحلقة بـ48 ساعة، لا اتمرنت ولا فهمت، وأنا أصلا من النوع اللي بيتكسف قدام الجمهور، فلبست في الحيط".

Advertisements

- وفي اللقاء ذاته قالت إنها لا تحب عيد ميلادها: "فكرة إن لازم أكون مبسوطة في اليوم ده، دايما بيبوظ مني، ومرة وأنا عندي 16 سنة عزمت الناس على عيد ميلادي ومحدش جه، فاتعقدت".



- في الفترة الأخيرة أثارت أروى جودة الجدل بسبب قصة ارتباطها بالمغني والممثل التركي، أوزجان دينيز، بطل مسلسل "عروس إسطنبول"، وقالت في تصريحات صحفية، أنها كانت تربطها علاقة رسمية به، بعد أن شاركته تصوير إحدى أغنياته المصورة في تركيا، موضحة: "أن أوزجان دينيز التقى وقتها بعائلتها، وتقدم لخطبتها،مما يجعلها علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباطه هو بتركيا، اكتشف كل منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ووقع الانفصال بهدوء ودون مشاكل.

وتنتظر أروى عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمشاركة أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015.

حوار| الوجه الآخر لأروى جودة بعيدًا عن الفن