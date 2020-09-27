أمير كرارة و دنيا سمير غانم.. نجوم الفن ينعون المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان المنتصربالله، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع مع المرض، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

نرصد لكم في هذا التقرير هؤلاء النجوم:

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة لمنتصر بالله، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"رحمة الله على الفنان الكبير المنتصر بالله".

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة للراحل المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق الفيشاوي :" كان صديق عزيز للفيشاوي الكبير، الله يرحمو أبويا كان دايمآ يقول له أنا بحبك يا مونتي الوداع يا فنان يا أنسان يا جميل.. البقاء لله".

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله الفنان القدير المنتصر بالله".

نبيلة عبيد

فيما نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة المنتصر بالله، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"رحم الله ضحة لا تموت، خالص العزاء لزوجته العظيمة بوفاءها ولبناته ولكل من أحبوا المنتصر بالله، واسعدهم بفنه".



محمد إمام

كما نشر الفنان محمد إمام صورة للفنان المنتصر بالله، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق :"إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله".

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مصطفى بسيط

كتب الفنان مصطفى بسيط تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"ديمًا كنت سبب في الضحكة ودايمًا كنت ممثل محترم وخلوق ومحب للفن، المنتصر بالله، في ذمة الله، البقاء لله وربنا يصبر الأحباب والأسرة".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للراحل المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" وداعا النجم، الفنان منتصر بالله بعد تاريخ حافل من العطاء الفني ربنا يرحمه ونسالكم الدعاء".

هالة صدقي

كتبت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" وداع لاخف دم في مصر منتصر بالله ،وداع لاجدع واطيب البشر".

سارة درزاوي

نشرت الفنانة سارة درزاوي صورة للمنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" إنا لله وإنا إليه راجعون .. المنتصر بالله كان من احب الممثلين الكوميديانات لقلبي.. ربنا يرحمه".

ليلى علوي

كتبت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" البقاء لله في وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، خالص التعازي لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون".