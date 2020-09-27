"مايوه" عارفة عبدالرسول يثير جدلا.. والفنانة: "لقيت الطبطبة"

جدل كبير أثارته الفنانة المصرية عارفة عبدالرسول، بعدما نشرت صورتها بـ"المايوه" أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "لقيت الطبطبة".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الصورة أغضبت البعض الذين وجهوا للفنانة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها آخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمرا طويلا.

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يذكر أن عارفة عبد الرسول ظهرت في العديد من الأعمال الفنية التي ساهمت في شهرتها، أبرزها "رجالة البيت" مع أحمد فهمي، وأكرم حسني، ومسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج.

ومؤخرا، تشارك عارفة عبدالرسول في فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.



