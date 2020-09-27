3 أسباب دفعت الزمالك للتراجع عن صفقة آري بابل

تراجع مسؤولو نادي الزمالك المصري خلال الأيام القليلة الماضية عن فكرة التعاقد مع الأنجولي آري بابل، جناح فريق أول أغسطس الأنجولي، رغم حصول مسؤولي القلعة البيضاء على توقيع اللاعب على عقود رسمية لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.



ويأتي ذلك على الرغم من المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه في مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية، بخلاف وجوده في المنتخب الأنجولي كلاعب أساسي خلال الفترة الماضية.

وعلمت "العين الرياضية" من مصادر مقربة من مجلس إدارة الزمالك أن هناك 3 أسباب رئيسية تقف وراء تراجع مسؤولي القلعة البيضاء عن إتمام صفقة آري بابل.

تصريحات اللاعب

تسببت تصريحات اللاعب الأنجولي الأخيرة ضد مسؤولي الزمالك، خاصة أمير مرتضى المشرف على الكرة، في تجاهله وعدم الرد على اتصالاته أو اتصالات وكيله، قبل أن تتسبب في قرار الزمالك بصرف النظر عن الصفقة.





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وكان اللاعب هدد بشكوى الزمالك في الفترة الحالية بسبب عدم صرف مستحقاته على الرغم من توقيعه على عقود انضمامه للنادي منذ أكثر من 3 أشهر، وأكد أنه سيصعد الموقف خلال الفترة المقبلة.

رحيل كارتيرون

جاء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، عن القلعة البيضاء ليدفع مسؤولي النادي الأبيض للتراجع عن إتمام ضم اللاعب الأنجولي.

وكان كارتيرون رحب بضم بابل من قبل خاصة أنه شاهده في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية وأثنى على قدراته ومهاراته.

البحث عن مهاجم جديد

يفضل مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بدلا من ضم جناح في ظل وجود أكثر من لاعب بالفريق الأبيض يجيد اللعب في هذا المركز.





ويتابع مسؤولو النادي الأبيض حاليا أكثر من مهاجم أجنبي لضم أحدهم، خاصة في ظل تمسك مصطفى محمد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، بعد تلقي اللاعب عرضا من نادي فنربخشه التركي.