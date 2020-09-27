شكرا لقرائتكم خبر عن هوايات كلفتهم دم قلبهم .. فريد وكاريوكا وسراج خسروا وعبدالوهاب أغمى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً ما يكون لنجوم الفن هوايات أخرى غير التمثيل، وقد يكون بعض هذه الهوايات مكلفاً ينفقون فيه أموالاً كثيرة كى يشبعون هذه الهوايات.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من الهوايات إلى جانب التمثيل، وبعضهم كلفته هوايته مبالغ كبيرة وأنفق عليها "دم قلبه"، كما يقول المثل الشائع.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير سراج منير الذى كان يهوى جمع الأسلحة التاريخية ويقتنيها ويشتريها من المعارض والمتاحف التى يسافر إليها ليجمعها فى بيته، فكان يقتنى مجموعة كبيرة من الأسلحة التى يعود تاريخها لعصور مختلفة.

بينما كانت زوجته الفنانة ميمى شكيب تهوى شراء واقتناء السجاجيد الفخمة التى تشتريها بأسعار باهظة، حتى أصبحت تمتلك أكبر مجموعة من السجاجيد النادرة غالية الثمن.

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وكان موسيقارالأجيال محمد عبدالوهاب فى بداية حياته الفنية يهوى جمع طوابع البري وكان يقتنى منها مجموعة نادرة، ولكنه هجرهذه الهواية وباع مجموعته الرائعة والنادرة لصديق له بمبلغ لا يزيد عن مائة جنيه، وبعد أسبوع سافرصديقه إلى باريس وباع هذه المجموعة بمبلغ 3 ألاف جنيه وعندما سمع عبدالوهاب بهذه الصفقة وماحققه صديقه من أرباح بسببها أغمى عليه من الصدمة والحسرة.

أما الموسيقار فريد الأطرش فقد كان من أكبر هواة خيول السباق، وكانت هذه الهواية تكلفه كثيراً، حيث كان يدفع أموالاً خيالية نظيير الخيول التى يشتريها له خبراء السباق، وهجر هذه الهواية بعد أن ضيع فيها ثروة ضخمة، وبعدها تحول إلى هواية أخرى وهى جمع الألات الموسيقية نادرة الصنع ، حيث كان يمتلك مجموعة نادرة من ألة العود أحدهم يرجع إلى عهد عبده الحامولى.

فيما كانت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا تهوى الصور الزيتية النادرة وكانت تمتلك مجموعة نادرة من هذه الصور رسمها الفنان سحاب الماس، كما كان لديها صوراً كاريكاتورية لعظماء مصر رسمها بعض رسما الكاريكاتير المعروفين، وأنفقتت كاريوكا على هذه الهواية أموالاً كثيرة.