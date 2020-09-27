هنا شيحة لـ"ريهام حجاج" :"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور، خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت هنا على الصور :"كانت ليلة رائعة، بحبك ريهام".

يذكر أن عدد كبير من الفنانين حرص على حضور عيد ميلاد ريهام حجاج من بينهم لقاء الخميسي وزوجها، نيللي كريم، لبلبة، خالد سليم، عبير صبري وزوجها، محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير، إلهام شاهين، بوسي شلبي، نسرين إمام، منة فضالي، وآخرون.

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