جيسوس يغيب عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 8 ثواني

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن مدة غياب مهاجمه غابريل جيسوس عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها .

وقال بيب غوارديولا أمس السبت إن مهاجمه البرازيلي الدولي غابرييل جيسوس سيغيب شهرا على الأقل بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الآن مهاجميه الاثنين الأساسيين مع استمرار ابتعاد سيرجيو أغويرو بسبب الإصابة، ولا يملك غوارديولا سوى مهاجمين شباب للاستعانة بهم، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال مدرب سيتي “غابرييل أصيب أثناء مباراة ضد ولفرهامبتون، الاثنين الماضي، ولذلك سيغيب لمدة شهر. إنها مشكلة عضلية. نفتقد سيرجيو ونفتقد غابرييل”.

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وأضاف غوارديولا، الذي يستضيف فريقه ليستر سيتي في الدوري اليوم الأحد ويحل ضيفا على بيرنلي في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل: “بالطبع نمتلك العديد من الخيارات. لدينا ليام (ديلاب) وكول بالمر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضا. سنرى ما سيحدث”.

وفي الماضي، لعب غوارديولا بمهاجم وهمي واستخدم في هذا المركز نجميه الإنجليزيين رحيم سترلينغ وفيل فودن وكذلك البلجيكي ونجم خط الوسط كيفن دي بروين.

ويعاني سيتي أيضا من غياب برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو حتى فترة التوقف الدولية في أكتوبر بينما يخضع الألماني إيلكاي غندوغان للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع إيمريك لابورت الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة إن الإصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر المقبل.