شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى ينضم لأسرة مسلسل "نجيب زاهى ذركش" ليحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان كريم عفيفى إلى فريق عمل مسلسل "نجيب زاهى ذركش" الذى من المفترض أن يخوض به الفنان يحيى الفخرانى السباق الرمضانى المقبل، ومن المقرر تصوير مشاهده خلال الشهر المقبل، وهو من إنتاج سينرجى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة انوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم.

ويواصل السيناريست عبد الرحيم كمال كتابة سيناريو العمل الذى ينتمى إلى الدراما الاجتماعية، فى حين يعمل مخرج العمل شادى الفخرانى على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وإبرام التعاقدات معهم.

ولأول مرة يقابل الفنان كريم عفيفى الفنان يحيى الفخرانى فى عمل فنى ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.

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ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سويًا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

وشارك كريم عفيفى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "عمر ودياب" بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.