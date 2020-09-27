بصورة مع كريم عبد العزيز.. محمد لطفي يستعيد ذكريات "الباشا تلميذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان محمد لطفي ذكريات فيلم "الباشا تلميذ".

ونشر "لطفي" صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"بسيوني بسيوني.. حازم حازم".

فيلم "الباشا تلميذ" إنتاج 2004، بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، حسن حسني، رامز جلال، محمد رجب، مها أحمد، ومن إخراج وائل إحسان.

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