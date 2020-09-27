صور| هبة مجدي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. ظهرت "هبة" في الصورة بإطلالة جذابة، وعلقت:"تذكر دائمًا أن تنام على حلم وتستيقظ على هدف..عباس العقاد".

وعرض للفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل

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