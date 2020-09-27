فيديو.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها بـ"رفع الأثقال"

فيديو.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها بـرفع الأثقال

الأحد 27 سبتمبر 2020

شاركت النجمة المصرية دينا الشربيني جمهورها بفيديو جديد يظهر قوتها ولياقتها البدنية.



ونشرت الشربيني عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو داخل إحدى صالات الرياضة المطلّة على البحر، أثناء ممارستها رياضة رفع الأثقال، وعلّقت بالقول: "عودة إلى المسار".

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وانتهت دينا من تصوير نصف مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة"، من إخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وكانت قد شاركت في تصوير أغنية عمرو دياب "أماكن السهر"، والتي تم طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية وحققت نجاحاً كبيراً.

شاهد الفيديو من هنا..