شكرا لقرائتكم خبر عن ألديس هودج يقترب من المشاركة فى "Black Adam".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت DC Movie أنه يجرى حاليا مفاوضات نهائية مع الممثل ألديس هودج للمشاركة فى فيلم "Black Adam" بجانب النجم العالمى داوين جونسون، ويقوم بالإخراج جاومى كوليت سيرا، الذى أخرج فيلم مغامرات ديزنى القادم Jungle Cruise.



ألديس هودج

وسيقدم جيسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو القائد النارى لـ JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

Advertisements

وكان قد طرح النجم العالمى داوين جونسون، بوستر جديد لفيلمه القادم بعنوان Black Adam، والمقرر طرحه خلال الفترة القدامة بدور العرض السينمائى، والذى يجسد فيه شخصية بطل خارق فى عالم DC الشهير بالأبطال الخارقين.

وظهر جونسون فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهو على هيئة البطل الخارق الذى يجسده والذى يأتى بعد انتظار طويل، دام لأكثر من آلاف السنين، لتغير التسلسل الهرمى للأبطال الخارقين فى عالم DC.