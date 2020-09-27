ماجي بو غصن تهنئ ابنها بعيد ميلاده وأصالة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن نجلها "ريان" بعيد ميلاده الـ16، الموافق اليوم.

نشرت ماجي صورة لنجلها ريان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" متل اليوم من ١٦ سنة الله هداني صبي قمر.. هلأ صار شاب بيسوى الدني كلا.. برفع راسي كل ما بدّي بوسو وبشكر الله على أغلى هدية.. الله يحميك يا ماما يا سندي وسعادتي ويا نور عيوني، الله يعطيك الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر، الله يحميلي إياك ريان".

علقت المطربة السورية أصالة :"الله يحفظه ويكون معه وتفتخروا كل العمر فيه".

وشاركت ماجي بو غصن، مؤخرًا، في مسلسل "أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.