"الشناوي اللي استفاد من المباراة".. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز النادي الأهلي، في مباراة اليوم بهدف واحد مقابل لا شئ لنادي طنطا.

كتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" الوحيد الذي استفاد من المباراة هو الشناوي، عادل الرقم القياسي للكلين شيت. وهو يستحق وإن شاء الله يتجاوزه، بخلاف هذا لا فائدة تذكر، المهارات الأساسية في التسديد والاستقبال والتمرير في أدنى مستوياتها".

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، كان من المفترض أن يتم عرضه رمضان الماضي 2020، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

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