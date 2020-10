شكرا لقرائتكم خبر عن ماشين جان كيلى يستعد لإحياء حفلين غنائيين أكتوبر المقبل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم العالمى ماشين جان كيلى لأحياء حفلين غنائيين على الهواء " livestream concerts " و ذلك احتفالا بإطلاق ألبومه الغنائى الجديد " Tickets To My Downfall " .

كشف النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) أن حفله الغنائى الأولى سيحيه فى 1 أكتوبر المقبل فى لوس أنجلوس ، و من المقرر أن ينضم إليه عازف الدرامز Blink-182 Travis Barker ، الذى عمل كمنتج تنفيذى فى ألبوم "Tickets To My Downfall" و هو ايضا واحد من الأصدقاء المقربين لماشين جان كيلى، ومن المقررأن يؤدى الثنائى الألبوم الجديد بالكامل ، و ذك حسب موقع " ام ان أي" .

أما الحفل الثانى الذى سيحييه ماشين جان كيلى البالغ من العمر ( 30 عاما ) من المقرر أن يقام يوم 8 أكتوبر المقبل .

ماشين جان كيلي

يذكر أن ماشين جان كيلي حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء وذلك بعد أن أطلق أغنية مع هالزي حملت عنوان " Forget Me Too " .

كلمات الأغنية :

[Chorus: Machine Gun Kelly]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

[Verse 1: Machine Gun Kelly]

Damn

I saw you walk in the room and I tried my best

Not to panic while I'm lookin' for the back door

I smelled the perfume and it's obvious

I'm gonna stay and put my key in the bag more

I can't, I can't, I can't pretend to forget

You're the reason I punched a hole in the wall back home

And then, and then, and then a couple hours later

We're in room 29 at The Chateau

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

I left before you woke up

I don't feel right (Seeing you sober)

[Chorus: Machine Gun Kelly]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

I'm keepin' you waiting

But I won't wait on you

Want me to forget you

Okay, forget me too

[Verse 2: Halsey]

I've wasted so much time

Waitin' around for your phone calls every night

My bad dreams are silk screened

'Cause I taste blood when you bleed

It's eating me alive

We'd both be better off alone

Still think I'd get you on the phone

With one last breath in me

I'd die before I let you leave

[Pre-Chorus: Halsey, Halsey & Machine Gun Kelly]

You left before I woke up

Why don't I ever see you sober?

[Chorus: Halsey]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

I'm keepin' you waiting

But I won't wait on you

You want me to forget you

Okay, forget me too