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شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تطلق كليبها الجديدة Magic من إخراج صوفى مولر.. فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية كيلى مينوج كليب أغنيتها الجديدة " Magic " وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى المقبل الذى يحمل اسم " Disco ".
وكليب " Magic " من إخراج صوفى مولر والتى تعاونت سابقا مع عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم ومن أبرزهم فريق " Maroon 5 "و " Blur " وجوين سيتفانى وكولد بلاى، وغيرهم.
من جهة أخرى ينتظر محبى وعشاقى النجمة الشهيرة طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " والذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم، وقد تم تحديد بداية نوفمبر لإطلاق الالبوم.
كلمات الأغنية :
I feel like anything could happen
The stars look different tonight
They glowing all around me
It’s flowing through my body
I can feel it I can feel it
You got me started
Ain’t nothing on earth can stop it
It’s crazy I’m falling
I don’t know what else to call it
Oh do you believe in magic
Do you do you do you
Do you believe in magic
Oohhh
Dancing together
Ain’t nothing that could be better
Tomorrow don’t matter
We’ll make the night last forever
So do you believe in magic
Do you do you do you
Do you believe in magic
Oohhh
You make me wanna do these wild things
Your touch is supernatural
Oh I can’t fight this feeling
I’m floating through the ceiling
Can you feel it
I can feel it
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