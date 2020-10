شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تطلق كليبها الجديدة Magic من إخراج صوفى مولر.. فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية كيلى مينوج كليب أغنيتها الجديدة " Magic " وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى المقبل الذى يحمل اسم " Disco ".

وكليب " Magic " من إخراج صوفى مولر والتى تعاونت سابقا مع عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم ومن أبرزهم فريق " Maroon 5 "و " Blur " وجوين سيتفانى وكولد بلاى، وغيرهم.

من جهة أخرى ينتظر محبى وعشاقى النجمة الشهيرة طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " والذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم، وقد تم تحديد بداية نوفمبر لإطلاق الالبوم.

كلمات الأغنية :

I feel like anything could happen

The stars look different tonight

They glowing all around me

It’s flowing through my body

I can feel it I can feel it

You got me started

Ain’t nothing on earth can stop it

It’s crazy I’m falling

I don’t know what else to call it

Oh do you believe in magic

Do you do you do you

Do you believe in magic

Oohhh

Dancing together

Ain’t nothing that could be better

Tomorrow don’t matter

We’ll make the night last forever

So do you believe in magic

Do you do you do you

Do you believe in magic

Oohhh

You make me wanna do these wild things

Your touch is supernatural

Oh I can’t fight this feeling

I’m floating through the ceiling

Can you feel it

I can feel it



