منتج مسلسل بـ"100 وش" يكشف مفاجأة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعد النّجاح الكبير الذي حقّقه الجزء الأوّل، وتضارب المعلومات حول حقيقة وجود جزء ثاني، كشف المنتج جمال العدل رسميًا عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل "ب100 وش" وتحويله إلى فيلم سينمائي، ويعتبر القرار سابقة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المصري، إذ جرت العادة على تحويل الأفلام إلى مسلسلات وليس العكس.

وأكّد العدل، في تصريحات لبرنامج "Et" بالعربي، أن فكرة الفيلم لاقت ترحيباً من الجميع، وسيكون بنفس فريق الممثلين وكذلك المخرجة "كاملة أبو ذكري " وستبدأ أحداثه تمامًا من حيث انتهت أحداث المسلسل عند هروب أفراد العصابة إلى سويسرا.

وأضاف أن استقرارهم على فكرة تقديم "بـ100 وش" كفيلم حدثت بعد إدراكهم أن تصوير جزء ثاني سيحتاج إلى جهد كبير من الجميع.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب بتغيير ملامحهم في كل مرة على يد خبيرة ميك أب في العصابة، بهدف تحقيق أحلامهم بالثراء. وهو من تأليف وائل عمرو الدالي، وبطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقي وغيرهم من النجوم.