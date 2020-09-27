صور| رولا سعد بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت رولا في الصور بإطلالة صيفية، علقت :" الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد ، فحين أقول علمتني الحياة، تأكدوا انني دفعت الثمن". وطرحت رولا سعد كليبها الجديد "دكان شلاطة"، التي تغني فيه باللهجة المصرية، خلال الفترة القادمة. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو، وتوزيع رامي، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف

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