شمس بالشورت وشيرين رضا بفستان ذهبي .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالبرنيطة، وعادت من خلالها للظهور للجمهور.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا في صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا ذهبي "أوف شولدر".

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أسود أنيق.

شمس

شاركت المطربة الكويتية شمس الجمهوربصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالشورت .

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منة جلال

ظهرت الفنانة منة جلال في صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بشعر كيرلي.

نسرين طافش

طرحت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

نور قدري

نشرت المطربة نور قدري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

طارق الإبياري

ظهر الفنان طارق الإبياري، في صورة جديدة له بـ"قميص مشجر" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يومكم جميل بإذن الله".

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

نادين نجيم

أعادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نشر صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أنيقا.