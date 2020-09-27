البيت الفني للمسرح ينعى المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، الفنان الكبير المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

نشرت الصفحة الرسمية للبيت الفني للمسرح، عبر موقع "فيسبوك"، صورة الراحل المنتصر بالله، علقت :" بيت المسرح ينعي النجم الكبير المنتصر بالله، ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير المنتصر بالله، و الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية المتميزة ما بين المسرح و السينما و التلفزيون ، و التي ستظل باقية في ذاكرة المصريين، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر والسلوان".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.