"السينما اتكسرت".. عصام الشماع: النجاح الكبير لفيلم كابوريا كان مفاجئة لصناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الكاتب والمخرج عصام الشماع، إن النجاح الكبير الذي حققه فيلم كابوريا، للراحل أحمد زكي، كان مفاجئا لصناعه، موضحا: "السينمات فعلا اتكسرت".

وأضاف الشماع، خلال ظهوره على قناة TeN، في برنامج المساء مع قصواء، الذي تقدمه قصواء الخلالي، إنه يجتهد في كل أعماله، لكن بعضها لم يصبها التوفيق.

وتابع: "فيلم توت توت للفنانة نبيلة عبيد، لم ينجح في السينما، لكنه نجح تليفزيونيا وقت عرضه على الشاشات".

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وتابع المخرج الكبير: "أنا خريج طب، ومتخصص في الطب النفسي، وبدأت حياتي طبيبا في مستشفى العباسية للصحة النفسية، وفهمي لهذا المجال جعلني أسقط هذا على بعض الشخصيات التي قدمتها في أفلامي".

وأكد الشماع: "ذهبت مع نبيلة عبيد لبعض مدارس التربية الفكرية، لاقتباس الشخصية والحالة".

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