تراند اليوم : شاهد .. تفاصيل الحادث الذي تعرضت له دانا حلبي اليوم

كشفت الفنانة اللبنانية دانا حلبي عن نجاتها من حادث سيارة تعرضت له اليوم.

وعبر حسابها على Instagram، نشرت دانا حلبي صورة لها برفقة أبنائها الصغار وعلقت عليها “عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد .. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شي .. الله يخليلكم ولادكم.. و الحمدلله انا بخير شكراً ع كل الرسايل بحبكم”.

دانا حلبي

وخلال الآونة الأخيرة تصدرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي محركات البحث عقب نشرها مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية “بالبنط العريض” لحسين الجسمي.

لفتت دانا حلبي الأنظار إليها وانتشرت الفيديوهات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت مؤخرا وهي ترقص أيضا على أغنية “ضارب عليوي” لمصطفى شوقي في فيديو لاقى إعجاب الكثيرين أيضا.