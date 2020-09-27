تراند اليوم : رسالة لأحمد عز وأمير كرارة والسقا .. خافو من بيومي فؤاد القادم – فيديو

كشف الممثل بيومي فؤاد أنه يستعد لتقديم فيلم أكشن كوميدي جديد.

وقال فؤاد: “الشاب الذي يعمل على دعايا فيلمي الجديد وهو أكشن يكتب على الفيديوز، رسالة إلى أحمد عز، رسالة لأمير كرارة، رسالة لأحمد السقا، فأجبته (مين دول؟)”، وذلك في تصريحاته لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه رامي رضوان.

وأكد فؤاد أن الفيلم الجديد سيحمل طابع كوميدي.

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وكان فؤاد صرح خلال لقاء مع برنامج et بالعربي، إنه يشارك في فيلم “وقفة رجالة” مع ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي، من إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد الجنايني.

الفيلم في البداية كان يحمل اسم “عواجيز الفرح” وتغير إلى “وقفة رجالة”، وأكد بيومي أنه وافق على الفيلم بعد معرفة الأسماء المشاركة فيه وأنه شرف له أن يعمل مع هؤلاء النجوم، موضحا أن التصوير سيتم قريبا، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء ويلتقون من أجل القيام ببعض الأشياء.

وحكي أن ماجد الكدواني كان معه في كلية الفنون الجميلة، ويقول عنه إنه أستاذة لأنه سبقه في مجال الفن، مشيرا إلى أنه كان نجم الكلية الأول.