تراند اليوم : شاهد.. محمد حماقي يحيي حفل في السعودية

أحيا الفنان المصري ​محمد حماقي حفل الليلة الرابعة من احتفالات المملكة العربية ​السعودية بالعيد الوطني الـ 90، وتحديدا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تحت شعار “همة حتى القمة”.

في بداية الحفل حيّا حماقي الجمهور ووجه التهنئة للمملكة وشكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على جهوده، وقد تناقلت وسائل الإعلام العربية أخبار كواليس الحفل بشكل كبير واهتمام لافت.

وقدم حماقي باقة من اجمل اغنياته في الحفل، ومنها: “نقسي ابقى جنبه” ،” أجمل يوم” ،”يزلزل” ،”قدام الناس” ، “أحلى حاجة فيكي” ،”ليه بيلموني” ،”من قلبي بغني” ،”من البداية” ، “قادرين نعلمها”.