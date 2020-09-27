تراند اليوم : معز مسعود أتدبس في فيلم و مسلسل و20 مليون علشان قلب حلا شيحة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود بمختلف الصحف المحلية، التي ستصبح بالنسبة له الزيجة الرابعة بعد طلاقه من الفنانة شيري عادل في الزيجة الأخيرة، ولم ينفِ أي من الطرفين.

واشارت التقارير ان حقيقة الأمر بالتفاصيل من مصادره الخاصة، وفي جلسة بالساحل الشمالي أثناء الإجازة الصيفية، جمعت الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود بحضور المنتج محمد حفظي تبادلوا خلالها الأحاديث عن الوسط الفني، فتطرقت حلا لسؤال معز عن سبب عدم إنتاجه الأعمال مرة أخرى، واتفقا في نهاية الجلسة على إنتاج فيلم ومسلسل جديدين لها، مع شركة “mbc” ومنصة “شاهد” الإلكترونية.

وبعد فترة قصيرة من تلك الجلسة والصداقة، جمعت بينهما الظروف والصدف فتقربا من بعضهما، حتى أشعلت النار قلوبهما، فقررا تتويج تلك المشاعر بخطبة رسمية، اقتصرت فقط على بعض من الأهل والأصدقاء، وأهداها 20 مليون جنيه مهرًا لها، ولم يتبين بعد موعد زواجهما.

ويعد مسلسل “خيانة عهد” هو آخر أعمال حلا شيحة الفنية، التي خاضت به الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، وشاركها التمثيل كل من يسرا، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وأخرون، ومن إخراج سامح عبد العزيز.