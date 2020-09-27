تراند اليوم : في سن الـ86 .. رشوان توفيق عايز يشتغل و المنتجين مش عايزين

حالة من الحزن والغضب يعشها الفنان رشوان توفيق حالياً بسبب تجاهل الوسط الفني له.

وقال رشوان في تصريحات صحفية:”كل ما يعرض عليّ أدوار شرف فقط، ولم أقبل بها مرة أخرى حتى أموت”.

وأضاف رشوان “عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف، الواحد كبر أوي ولكن الحمد لله على نعمة الصحة، ومن من زمان ماحدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة”.

وأنهي الفنان رشوان توفيق تصريحاته وقائلاً:”عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض حاليًا، فابنتي بين الحين والآخر تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون”.

وكان قد عاني عدد من الفنانين الكبار من تجاهل الوسط الفني لهم وعدم ترشيحهم لأدوار، إذ سبق الفنان رشوان توفيق في الشكوى من الوسط الفني الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

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كان أبو زهرة قد صرح في مداخلة هاتفية أنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه.

وتابع: “كل المخرجين اللي في مصر ماكانوش اتولدوا لما أنا كنت نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي”.

أضاف أبو زهرة قائلاً: “أنا من النوع اللي لو مامثلش يطق يموت، أنا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة، ولدي خبرة طويلة، فأنا اتربيت في فترة عبقرية وسط عدد من العباقرة في شتى المجلات الفنية، أما الأن أنا لا أرى مبدعين وعباقرة”، لافتا إلى أنه لا أحد يتواصل معه من الوسط الفني الحالي، فكل من كان يتواصل معه توفي.

وكشف أبو زهرة أن ما يخرجه من حالة الاكتئاب التي يعيشها هي أن يمثل دورا كوميديا، مؤكدا أنه بارع في الكوميديا.