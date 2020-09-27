تراند اليوم : لطفك يارب .. صلاح عبد الله ينعي المنتصر بالله بكلمات تبكي الحجر – شاهد

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان المنتصر بالله الذي توفي ظهر اليوم عن عمر ناهز 70 عاما.

كتب صلاح عبر حسابه على Instagram: “المنتصر بالله.. لما وصلني خبر وفاتك كان قدامي حاجة من اتنين يا أعيط يا أضحك ولو عيطت يا على رحيلك يا حبيبي يا على تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة ولو ضحكت يا على حالنا يا على أحلى ذكرياتنا ودلوقتي دموعي بتدعيلك ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغالين بناتك يا أحلى مونتي في حياتنا”.

كان المنتصر بالله قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 بعد إصابته بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعند عودته لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصا الكوميدية، ولكنه لم يحصل على البطولة المطلقة.

تزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.