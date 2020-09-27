شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن عمليات التجميل: محتاجين عمليات تجميل داخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب أحمد سعد صورة من كواليس تصوير أحد كليباته "بصرة"، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق سعد على الصور: "محتاجين عمليات تجميل داخلية.. بصرة".

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وطرح أحمد سعد مؤخرا كليب "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة. وكان سعد قد رد على إجرائه عملية تجميل وتغيير شكل وجهه، مؤكدا أنه كان لديه مشكلة فى جانب وجهه الأيمن وكان يضطر بسببها لإطالة ذقنه حتى لا تظهر اختلاف بين جانبى وجهه، لافتا إلى اقتراح طبيب صديق له بإصلاحها.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندى مشكلة مربى عشانها دقنى لو الناس تشوف ده فى الصور، عندى حتة فى الفك داخلة لجوة شوية وعشان إحنا بنصور لازم يكون الجنب ده يكون زى الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني".