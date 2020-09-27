- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن عمليات التجميل: محتاجين عمليات تجميل داخلية والان مع تفاصيل الخبر
وطرح أحمد سعد مؤخرا كليب "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة. وكان سعد قد رد على إجرائه عملية تجميل وتغيير شكل وجهه، مؤكدا أنه كان لديه مشكلة فى جانب وجهه الأيمن وكان يضطر بسببها لإطالة ذقنه حتى لا تظهر اختلاف بين جانبى وجهه، لافتا إلى اقتراح طبيب صديق له بإصلاحها.
وقال فى تصريحات تليفزيونية: "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندى مشكلة مربى عشانها دقنى لو الناس تشوف ده فى الصور، عندى حتة فى الفك داخلة لجوة شوية وعشان إحنا بنصور لازم يكون الجنب ده يكون زى الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن عمليات التجميل: محتاجين عمليات تجميل داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.