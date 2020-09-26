بالفيديو – رابح صقر يكشف أخيرًا عن “الصقر الذي ربحه”

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان السعودي رابح صقر جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفاً جمعه بابنه على هامش إحيائه أمس (الجمعة) حفلاً خاصاً باليوم الوطني السعودي التسعين.

ومازح صقر بعض الحاضرين في الكواليس قائلاً: “دائماً يسألونني بسبب اسمي أي الصقر الذي ربحته، الأن أقدمه لكم”، مشيراً الى ابنه صقر.

وعاد المطرب الخليجي الى السعودية بعد غياب دام 9 أشهر، بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا. وكان في استقباله عند الوصول إلى مركز الملك فهد الثقافي في الرياض الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” سالم الهندي.

وتميّز الحفل بالإجراءات الاحترازية المتّخذة في ظل الظروف الراهنة، وأدّى خلاله رابح صقر مجموعة من أنجح أغانيه العاطفية والوطنية، نذكر منها : “قلته”، “عجرت”، “على كيفك تزعلني”، “هقوتك فيني”، “الرصاص”، “احتجت لك”… وكان ختامها مسكاً مع أغنية “انت ملك”.