شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعاين أماكن تصوير " تحت تهديد السلاح " لهانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج ماندو العدل بمعاينة أماكن تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم هانى سلامة، حيث ينطلق التصوير الشهرالمقبل في الديكورات الخاصة بالفيلم، يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هاني سلامة كل من ​عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل​، والقصة من تأليف أيمن بهجت قمر.

ويعود النجم هانى سلامة للسينما مجدداً، بفيلم "تحت تهديد السلاح"، للمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج ماندو العدل، وذلك بعد غياب استمر 9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامرحبيب، وإخراج هادى الباجورى.

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كان هانى سلامة قد بدأ التحضير لفيلم "أموال عامة" لكن ظروف إنتاجية منعت تنفيذه، وأجل فريق العمل التصوير لحين استقرارالأوضاع، خاصة أن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم قد أجلت أغلب المشاريع السينمائية التى كان يطمح صناعها البدء فى التحضيرلها.

هانى سلامة غاب عن دراما رمضان الماضى، بسبب رغبته في الحصول على إجازة، من إرهاق تصوير الأعمال الدرامية، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "قمرهادى" في رمضان 2019، وشارك في بطولته داليا مصطفى، رشدى الشامى، حمزة العيلى، يسرا اللوزى، محسن علم الدين، هادى الجيار، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.