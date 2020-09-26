شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى رسالة غير مباشرة جديدة: نصيحة منى ليه أبعد يا ابنى عن سكتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد رمضان، رسالة غير مباشرة عن طريق نشر مقطع فيديو جديد من أغنيته "السلطان" عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ضم اراء عدد من جمهوره في الدول الأجنبية الذين اشادوا بأغانيه الجديدة التي حققت نجاحا على مدار الأيام السابقة.

وضم الفيديو الذي ظهر فيه رمضان بلقطات من كليبه "السلطان"، وهو يغني قائلاً "نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليه أبعد يا ابني عن سكتي، أنك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة".

وسرعان ما ربط عدد من جمهور رمضان الفيديو الذي نشره من كليبه "السلطان" رداً على السجال الدائر بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي الذي ينوي طرح أغنيه "نمبر 2" للرد على رمضان.

Advertisements

كان رمضان قد طرح إعلانا ترويجيا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دبابة" حملت كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور".

وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".