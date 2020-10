شكرا لقرائتكم خبر عن كليب One Too Many لكيث أوربان وبينك يحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوع واحد من إطلاق النجم العالمى كيث أوربان لكليبه الجديد " One Too Many " على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، استطاع الكليب أن يحقق نسبة 2.3 مليون مشاهدة ، وهو العمل الذى جمع كيث أور بان بالنجمة العالمية بينك .

وبدأ الكليب بظهورهما على الشاطئ و كأن كليب " One Too Many " يستعرض الجمال الطبيعى الذى يحيط بالنجمين إضافة الى التأكيد على الشعور بالوحدة والعزلة التى تتخلل كلمات الأغنية.

أغنية " One Too Many " هى واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذى حصد سلسلة من الاشادات بمجرد إطلاقه .

I don’t remember much about last night

Woke up on a couch sun-rise

Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober

You didn’t like that I come home late

4am but it’s a Friday babe

And I’ve been working hard

Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’

Oh yeah

Oh yeah

I go out with some new friends

But it just makes me miss you more...

I spent all my money

Drinking on my own yeah

In this bar just sat here

Advertisements

Staring at my phone

And I keep second guessing

Where did I go wrong

I know I’m proud

But I’ve had one too many

Come take me home



