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شكرا لقرائتكم خبر عن كليب One Too Many لكيث أوربان وبينك يحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوع واحد من إطلاق النجم العالمى كيث أوربان لكليبه الجديد " One Too Many " على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، استطاع الكليب أن يحقق نسبة 2.3 مليون مشاهدة ، وهو العمل الذى جمع كيث أور بان بالنجمة العالمية بينك .
وبدأ الكليب بظهورهما على الشاطئ و كأن كليب " One Too Many " يستعرض الجمال الطبيعى الذى يحيط بالنجمين إضافة الى التأكيد على الشعور بالوحدة والعزلة التى تتخلل كلمات الأغنية.
أغنية " One Too Many " هى واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذى حصد سلسلة من الاشادات بمجرد إطلاقه .
كلمات احدى مقاطع الأغنية :
I don’t remember much about last night
Woke up on a couch sun-rise
Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober
You didn’t like that I come home late
4am but it’s a Friday babe
And I’ve been working hard
Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’
Oh yeah
Oh yeah
I go out with some new friends
But it just makes me miss you more...
I spent all my money
Drinking on my own yeah
In this bar just sat here
Staring at my phone
And I keep second guessing
Where did I go wrong
I know I’m proud
But I’ve had one too many
Come take me home
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