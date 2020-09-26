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كليب One Too Many لكيث أوربان وبينك يحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوع واحد من إطلاق النجم العالمى كيث أوربان لكليبه الجديد " One Too Many " على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، استطاع الكليب أن يحقق نسبة  2.3 مليون مشاهدة ، وهو العمل الذى جمع كيث أور بان بالنجمة العالمية بينك .

وبدأ الكليب بظهورهما على الشاطئ و كأن كليب " One Too Many " يستعرض الجمال الطبيعى الذى يحيط بالنجمين إضافة الى التأكيد على الشعور بالوحدة والعزلة التى تتخلل كلمات الأغنية.

أغنية " One Too Many " هى واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذى حصد سلسلة من الاشادات بمجرد إطلاقه .

كلمات احدى مقاطع الأغنية :

I don’t remember much about last night

Woke up on a couch sun-rise

Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober

You didn’t like that I come home late

4am but it’s a Friday babe

And I’ve been working hard

Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’

Oh yeah

Oh yeah

I go out with some new friends

But it just makes me miss you more...

I spent all my money

 

Drinking on my own yeah

 

In this bar just sat here

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Staring at my phone

 

And I keep second guessing

 

Where did I go wrong

 

I know I’m proud

 

But I’ve had one too many

 

Come take me home

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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