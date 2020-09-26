أشرف زكي: "الفنانون مش مطلشة عشان يطلع عليهم شائعات".. وأبلغنا النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إننا نعزي أنفسنا برحيل الفنان الكبير المنتصر بالله، حيث فقدت الأسرة الفنية واحد من كبار نجوم الكوميديا، وكشف نقيب الممثلين عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل.

وأوضح "زكي" أن الفنان المنتصر بالله، انتقل إلى المستشفى العسكرى بالإسكندرية، ثم جاءته مكالمة هاتفية من أسرته أبلغوه بوفاته، وذلك قبل إبلاغ زوجة الفنان الراحل، وذلك حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات اللازمة من أجل دفنه.

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ولفت الفنان أشرف زكي، أنه من المقرر إقامة عزاء الفنان المنتصر بالله، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد نقيب المهن التمثيلية، إن "الأسرة الفنية أسرة صغيرة، وعارفة بعض كل كويس، ولما حد بيحصله حاجة كل بيعرف".

وتابع:"المنتصر بالله، عمره ما طلب حاجة من حد، وحالته كانت مستورة، الفنان أشرف أكرم حسني أكد أن البعض عرض المساعدة على أسرة الفنان الراحل لكنهم رفضوا".

وحول الشائعات التى يتعرض لها الفنانين، أكد أشرف زكي "الفنانين مش مطلشة عشان كل شوية يطلع إشاعة على حد" وتابع "بلغنا النائب العام على الشائعات الكثيرة، ولن نسكت على تعرضنا للشائعات من حين إلى آخر".​