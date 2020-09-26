الجونة السينمائي ينعى المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

نشر الحساب الرسمي صورة المنتصر بالله، على موقع "إنستجرام"، علق :" نتقدم بخالص العزاء لعائلة وأصدقاء الفنان المنتصر بالله، والجماهير التي عشقت روحه وخفة ظله وحضوره الطاغي".

وأضاف الحساب الرسمي :"بدأ الفنان مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين كان له بصمة في المسرح والسينما والتليفزيون، ونشعر جميعًا بالحزن لفقدان فنان هام مثله ".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.