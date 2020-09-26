للمرة الأولى من قصر البارون.. محمد رمضان ضيف إيمان الحصري على "Dmc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحل الفنان محمد رمضان ضيفًا مع الإعلامية إيمان الحصري من قصر البارون على شاشة "DMC"، قريبًا.
نشر محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظروني في لقاء خاص على قناة دي إم سي مع الإعلامية إيمان الحصري من قصر البارون للمرة الأولى".
وطرح الفنان محمد رمضان، منذ أيام، كليب "يا حبيبي" مع المطرب العالمي ميتر جيمس.
من ناحية أخرى، شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.
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