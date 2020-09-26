أحمد سعد :"محتاجين عمليات تجميل داخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد سعد صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها أثناء كليب بصرة. علق سعد على الصور: "محتاجين عمليات تجميل داخلية.. بصرة". Advertisements طرح أحمد سعد مؤخرا كليب "بصرة"، من إنتاج شركة "مزيكا" للإنتاج والتوزيع الموسيقي. من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة. وخضع الفنان أحمد سعد لعملية تجميل، ونشرت الصفحة الرسمية لأحد أطباء التجميل، عبر موقع فيسبوك، صورا للمطرب الشاب قبل وبعد إجراء العملية. وظهر "سعد" في الصور وقد قام بعملية "نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن 6 ملي"، وعلقت الصفحة: "تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)، شكرا أحمد سعد لمشاركتنا التجربة".

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