أصالة تكشف عن تيزر كليب "والله وتفارقنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن تيزر كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا". نشرت أصالة التيزر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"ترقبوا كليب أغنية والله وتفارقنا، من ألبوم لا تستسلم". وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.

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