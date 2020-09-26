ابنة رجاء الجداوي تنعى المنتصر بالله:" صديق أمي الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

نشرت أميرة صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، عبر الحساب الرسمي للفنانة رجاء الجداوي، على موقع "إنستجرام"، علقت :" انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا صديق أمي الغالي وربنا يصبرك يا طنط عزيزه انت والبنات".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة