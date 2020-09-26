تراند اليوم : شاهد.. مايوه فنانة كبيرة يثير ضجة وانتقادات واسعة

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لها بالمايوه على البحر.

وكانت علقت عارفة قائلة: "لقيت الطبطبة".

وأغضبت الصورة البعض الذين وجهوا للفنانة عارفة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها أخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل.

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وكانت ظهرت الفنانة عارفة عبد الرسول فى عديد من الاعمال الفنية التى ساهمت فى شهرتها ولعل من ابرزها "رجالة البيت" مع احمد فهمى واكرم حسنى ومسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج.



