تراند اليوم : بعد وفاة زميلها.. التحقيق مع فنانة شهيرة بقضية مخدرات

استدعت الشرطة الهندية نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادكون، لاستجوابها في تحقيق بشأن المخدرات، وذلك عقب وفاة زميلها الممثل سوسانت سينغ راجبوت.

وتم العثور على راجبوت، بعد وفاته في شقته في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ما أثار ضجة إعلامية واسعة وتكهنات بأن صديقته السابقة، الممثلة ريا تشاكرابورتي، دفعته إلى الانتحار بالمخدرات والسحر الأسود، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وعارضت أسرة راجبوت التقارير التي تفيد بأنه يعاني من الاكتئاب، واتهمت صديقته الممثلة تشاكرابورتي، 28 عاما، بشكل علني بسرقة أمواله.

وتم اعتقال الممثلة التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، والتي تلاحقها وسائل الإعلام مع أسرتها منذ شهور في وقت سابق من الشهر الجاري، بزعم شراء الحشيش لصديقها راجبوت، وهذا الأسبوع تم رفض طلب الإفراج عنها بكفالة مالية.

وتم استدعاء ديبيكا بادكون، 34 عاما، وهي أحد أكبر نجوم بوليوود، في وقت سابق من الأسبوع الحالي للاستجواب من قبل مكتب مكافحة المخدرات في مومباي، بالإضافة إلى ممثلات أخريات، هن سارة علي خان، وشرادها كابور، وراكول بريت سينغ.

وكانت قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية بثت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مقاطع من محادثة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" حول شراء المخدرات، وزعمت أن الشخصين اللذين يتحدثان هما بادكون ومدير أعمالها.

وفي غضون ذلك، أصدر المخرج كاران جوهر، الذي كان أيضا هدفا للقنوات التلفزيونية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ وفاة سوسانت سينغ راجبوت، بيانا أمس الجمعة، يرفض فيه مزاعم تناول المخدرات في حفل أقامه في منزله العام الماضي.