الممثلة الأمريكية كيري واشنطن تلجأ لحيلة ذكية لدفع معجبيها على التصويت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - معظم مشاهير هوليوود يتوحدون لأول مرة على موقف واحد يشجع الشعب الأمريكي على اتخاذ موقف فعال والتوجه نحو التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر- تشرين الثاني المقبل.

وبينما يختار المشاهير طرق تقليدية بحث معجبيهم على التصويت كنشر رسائل أو مقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي،لجأت ممثلة أمريكية طريقة أخرى،استغلت فيها حيلة ذكية لدفع الناس إلى تسجيل أسمائهم للتصويت.

وهذه الممثلة الأمريكية هي كيري واشنطن، البالغة من العمر "43 عاماً" التي لجأت إلى حيلة لم تخطر على بال غيرها من زملائها في الوسط الفني الأمريكي.

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وشاركت كيري واشنطن عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ،الذي يتابعها فيه 5 ملايين و400 ألف شخص، رابطاً تزعم فيه أنه يمكن من خلاله مشاهدة فيلم سينمائي مستوحى عن مسلسلها التلفزيوني الشهير"Scandal- الفضيحة"،ولكن عندما يتم النقر عليه ينقل إلى صفحة تساعد على تسجيل الأسماء للتصويت في الانتخابات الأمريكية.

وعرض مسلسل :"Scandal"من نيسان/ أبريل 2012 حتى أبريل 2019، وأذيع في 124 حلقة عبر 7 مواسم .

وتجسد كيري واشنطن في أحداث المسلسل دور "أوليفيا بوب"، وهي المستوحاة بشكل جزئي من جودي سميث، المساعدة الصحفية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.