بدء تصوير فيلم بره المنهج

بدأ فريق عمل فيلم بره المنهج، تصوير أولى مشاهد فيلمهم الجديد للمخرج عمرو سلامة، والذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب وهو بطولة النجم ماجد الكدواني بالإشتراك مع النجمة روبي.
كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: لمحة من طبخة بتستوي في الفرن.
وكان المخرج عمرو سلامة كشف
وظهر من خلال الصورة طاقم الفيلم الذي ضم أيضًا كل
وتدور أحداث فيلم برة المنهج حول علاقة صداقة غير مسبوقة تتطور بين رجل بالغ وصبي يعاني من تنمر زملائه في المدرسة، لينطلقا معاً في رحلة فريدة لاكتشاف وتحقيق الذات.
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