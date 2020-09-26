شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى كامل أناقتها بفستان أسود ومنى زكى تغازلها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلاله وهى فى كامل أناقتها، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من أصدقائها ومتابعيها.

ومن ضمن التعليقات التي جاءت على الظهور الكلاسيكي للنجمة ياسمين عبد العزيز، تعليق من النجمة منى زكى التى غازلتها بعدد من "القلوب" على ظهورها.

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وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرا في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر إنستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.