شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ملك الشمال فى GOT تعلن عن حملها فى طفلها الأول بصورة على الطريقة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية روز ليزلي، زوجة النجم العالمي كيت هارينتجون صاحب شخصية "ملك الشمال" في مسلسل Game of thrones، عن حملها في طفلها الأول فى عدد مجلة The Times بعد أقل من عامين لتعلن عن الحمل على الطريقة البريطانية التقليدية في التقاط جلسة تصوير للحمل، عقب إعلان زواجهما في اسكتلندا في يونيو 2019.

وكشفت الصحيفة عن البوستر الأول للنجمة صاحبة الـ 33 عاماً، والتي ظهرت عليها ملامح حملها بشكل كبير بعد قصة حب دامت لعدة سنوات نشأت بينهما في أحدث المسلسل الشهير GOT، وانتقلت للواقع وتم خطبتهما في 2017 وتزوجا في يونيو 2019 على مراسم الطريقة الأسكتلندية.



روز ليزلي

وكانت عدسات المصورين رصدت النجم كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلي وهما في شوارع لندن بصحبة كلبهما، وهو الظهورالنادر لهما سويا بعد غياب عن الظهور بأماكن علنية منذ 9 أشهر.

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وفي سياق متصل طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Criminal بطولة الممثل العالمي كيت هارينجتون، الموسم الثاني من السلسلة، ليحظى باستقبال كبير من قبل مشاهديها ومتابعيها، وسرعان ما حقق المسلسل تقييمات عالية من قبل النقاد والمشاهدين لحبكته الدرامية المتشابكة.

وتدورأحداث الموسم الثاني حول مشتبه به في عدد من القضايا وهو "كيت هارينجتون"، يجلس في غرفة الاستماع في المحكمة تحت ضغط شديد للاعتراف بتفاصيل القضايا المتورط فيها، وكان الموسم الأول من السلسلة قد حقق عدد مشاهدات كبير.

وفى تصريحات سابقة، لـ هارينجتون، نجم GOT "جون سنو" لـ موقع " The Hollywood Reporter" حول الموسم الثامن والأخير من المسلسل التليفزيونى الأشهر، قال "هارينجتون" إنه فوجئ بذلك تمامًا، على الرغم من أنه يمكنك رؤية هذا المسار للأحداث منذ بداية أولى حلقات الموسم، لكنها لا تزال صدمة كبيرة لي".