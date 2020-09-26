"ليلة طويلة".. دراما صينية تحصد إعجاب المشاهدين بتقييم 9.2 نقطة

أصبحت الدراما الصينية المشوقة "ليلة طويلة"، والتي نالت استحسانا كبيرا منذ عرضها، من أكثر المسلسلات التليفزيونية شعبية على منصة التقييم Douban.

بدأ عرض المسلسل على منصة iQiyi للبث عبر الإنترنت في 16 سبتمبر/أيلول، وتصدر العمل الترتيب الأسبوعي على منصة التقييم Douban للمسلسلات التلفزيونية باللغة الصينية، وفقًا لآخر نتائج الترتيب.

تحكي دراما "ليلة طويلة" قصة محقق يقضي 7 سنوات في البحث عن الحقيقة في قضية قتل محيرة.





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يتميز العرض بهيكل سردي متعدد الشخصيات، ويتكون من 3 جداول زمنية، ويحتاج الجمهور إلى التركيز في القرائن لفهم منطق القصة، حسب وكالة شينخوا.

وصل التقيين حاليًا إلى 9.2 نقطة من أصل 10 على منصة Douban بناءً على أكثر من 160،000 تقييم.

وتعد "ليلة طويلة" الدراما التشويقية الخامسة في سلسلة iQiyi الشهيرة "Light On" (الضوء) والمعروفة أيضًا باسم "Mist Theatre" (مسرح الضباب)، والتي تتضمن فيلم الإثارة The Bad Kids (أطفال أشقياء).

وكان "أطفال أشقياء" أثار ضجة كبيرة على الإنترنت بعد طرحه في يونيو/حزيران الماضي، حيث حصل على تصنيف 8.9 نقاط، على منصة Douban.

تدور أحداث "أطفال أشقياء" حول مدرس رياضيات يخطط لمؤامرة قتل معقدة لقتل والدي زوجته الخائنة بعد أن طلبت الطلاق، ومع ذلك، تم تسجيل أفعاله من قبل 3 أطفال كانوا يلعبون في مكان قريب.