شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Candyman يكشف رفض صناع السينما إعادة الفتح فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك انقسام بين صناع السنيما في هوليوود حول إعادة فتح دور العرض أو استمرار غلقها حتى في الوقت الذي يتأذى فيه أصحاب دور العرض الامريكية ، يقول بعض المخرجين إنهم لا يستطيعون تشجيع الجماهير على العودة إلى دور السينما على الرغم تنفيذ بروتوكولات السلامة التي يتم تنفيذها أثناء الوباء.

فجائحة كورونا جعلت بعض صانعي أفلام هوليود يوجهون نداءً في الوسط: "من فضلك لا تعرض فيلمي في دور العرض الآن." فقبل ظهور فيروس كورونا الجديد ، كان الظهور على الشاشة الكبيرة حلم لأي مخرج أو منتج أو نجم.

وفي الأيام الأخيرة ، قيل إن المنتج جوردان بيل لعب دورًا بارزًا في قرار تأجيل إطلاق فيلم Candyman من 23 أكتوبر إلى العام المقبل ، خوفًا من تشجيع الجمهور على التجمع في سينما داخلية مغلقة ، حسبما ذكرت مصادر لـ THR.

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Candyman

وتعتبر سلامة جمهور السينما موضوعًا حساسًا حيث تحاول الصناعة التعافي من الإغلاق حيث ينفق مالكو دور العرض ، الذين يعملون بقدرة منخفضة بشكل كبير من أجل تعزيز التباعد الاجتماعي ، عشرات الملايين من الدولارات على الإجراءات الصحية مثل أنظمة التهوية ومع ذلك ، كما هو الحال بين عامة الناس ، ينقسم الرأي داخل المجتمع الإبداعي بين إعادة الفتح و استمرار الإغلاق.

علي جانب أخر أكدت مصادر مطلعة حسب موقع hollywoodreporter أن قرار تأجيل Candyman تم اتخاذه بشكل مباشر من قبل MGM و Universal ، ويقول أحد كبار التنفيذيين في الاستوديو: "المزيد والمزيد من صانعي الأفلام يجرون هذه المحادثات فهناك الكثير من الالتباس..امل أن نكون في مكان أفضل في نوفمبر وديسمبر"، في حين أظهر استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث الوطنية في منتصف سبتمبر أن ما يقرب من نصف رواد السينما ظلوا متوترين بشأن عودة فتح دور العرض.

ومن جانبها قالت شركة الانتاج Monkeypaw ، في تصريح لـ THR ، إن صانعي فيلم Candyman يريدون بشدة إصدارًا سينمائيا للفيلم ، وهذا هو سبب تأجيله إلى عام 2021، فتجربة الجمهور الجماعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Candyman ، وفي الوقت الحالي ، هذا غير متاح للجميع بسبب قيود السعة ودور العرض المغلقة وانتهت الشركة تصريحها بـ " نحن ببساطة ننتظر الوقت الذي يمكن لجميع عشاق الرعب الاستمتاع بهذه التجربة ".