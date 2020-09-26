أغنية فى حب المنتصر بالله لم يمهله الموت لسماعها "فيديو"

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وقال رمزى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأغنية التى تقول فى مطلعها "يامنتصر يا منتصر أنا بحبك يا منتصر" جاءت فكرتها بعد تصريح لزوجة الفنان الراحل بأن المنتصر بالله حزين ولا أحد يسأل عنه، وانتهى عدد من شباب الفنانين من تسجيلها منذ يومين وهى الآن فى مرحلة المونتاج من أجل طرحها فى أقرب وقت، متمنيًا أن تنال إعجاب زوجته وبناته.
وقررت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله إقامة صلاة الجنازة غدا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا من كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين، كما قررت إقامة العزاء مساء الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك.
ورحل، اليوم، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما، وعاني الفنان الراحل خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، والإذاعى عوام على بر الهوى.
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